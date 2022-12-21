台灣男子團體紅孩兒過去以歌曲《搖擺女郎》、《閃亮的心永遠愛你》爆紅，之後因成員們陸續當兵而解散，其實王海輪與「紅孩兒」3年前成軍滿30周年時有舉行音樂會，結果爆出成員因為張克帆私接通告而有所齟齬；就連大陸上海站順利演出完成後，又傳來不合消息，矛頭依舊指向張克帆。

紅孩兒從1989年崛起，當年頂著「小虎隊」的師弟光環出道，擁有不少粉絲，如今每個男孩都已晉升為大叔，2019年張克帆辦個人演唱會時，一個個打電話聯繫四散各處的團員，將所有聚集起來成功開演唱會，這次的經驗讓團員們想起過往的回憶，萌生紅孩兒復出的念頭，並選在30周年之際，舉辦復出音樂會。

但是，據《鏡周刊》指出，當時配房出了問題，「只有張克帆及湯俊霈可獨自住一間房，另外4個人必須兩人住一間。因而傳出張洛君、馬國賢、王海輪、韓志杰4人心生不滿，不懂為何不是每人一間房？」甚至有傳言指出，「張克帆能擁有特權，皆因這次北京站及上海站發布會的幕後金主，都是張克帆找來的，所以他個人擁有獨立房間及可獨唱也算理所當然」。

其實，王海輪曾經透露紅孩兒解散的主因，是因為張克帆慫恿大家寫存證信函給公司，於是其餘5人跟公司解約，結果竟剩張克帆留在老東家單飛出輯，讓人聽了驚訝直呼：「其他5人被張克帆擺了一道。」