打臉蔡易餘？傳蔡啟芳點名柯建銘是頭號戰犯 本人一聽直呼「鬼扯」

民進黨九合一選舉慘敗，黨內檢討聲浪不斷，前立委蔡啟芳在臉書開炮，要蔡英文總統當太上皇「每天遊山玩水即可」，昨日還親自到立院受訪砲轟，黨內檢討沒人敢說；立委蔡易餘昨晚也針對父親蔡啟芳的言論，點名黨內三大戰犯，不過，蔡啟芳今早突然再度現身立法院表示，我哪有說三個戰犯，那是兒子說的鬼扯！

蔡易餘昨日轉述蔡啟芳的言論，點名這次敗選的三大戰犯，不過，蔡啟芳今否認有點名戰犯並痛批，他從來沒有講到柯建銘，柯也不是什麼戰犯，他是針對事情檢討的要點重申，選舉沒師傅；為什麼有韓流，韓流就是韓國瑜有辦法在台上帶動台下選民，韓國瑜能在台上說瘋話、唱歌和歡樂，才能帶動他當選。

蔡啟芳說，他當了兩屆國大代表跟兩屆立委，這方面他有成功有失敗，失敗在5個小朋友（錢），就是輸在買票感受最深，而這次民進黨大敗是什麼，第一，沒有辦法激起選民熱情，再來是民進黨熱情沒有被百姓感受到，加上選舉沒買票，難怪會大輸，就是這麼簡單。

蔡啟芳痛批，他只想表達民進黨要怎麼把壞印象反轉，國家大事交給蔡英文總統處理，像是外交國防，其他內政由副總統賴清德處理，賴要擔任主席了，他是想這樣講，不是想讓人家炒作，講到一半蔡還相當憤怒大罵髒話。

至於民進黨會不會被論文案傷到，蔡啟芳說，不會啦，國民黨的更多，每個拿出來大家都抄啦。被問到選舉要買票才會贏，蔡啟芳說，選舉2個原則，如何激起選民熱情，就是時政或政見打動，若沒有就靠買票，國民黨就是沒熱情只會買票，最苦的就是叫我們當大陸人，他們自己是美國人。

被問到回去會不會罵兒子蔡易餘，蔡啟芳說，那是個人講法，我如果多講什麼又被寫。今早蔡易餘原本在交通委員會等待質詢，父親蔡啟芳在中興大樓受訪後，大批媒體想詢問蔡易餘回應，守候在委員會門口等他，但蔡易餘不願受訪，後來媒體離去，蔡易餘也放棄上台質詢默默離開，記者再次追問蔡易餘，他僅無奈說「不受訪」。