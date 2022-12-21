91APP*-KY(6741)指出，疫情加速電商發展，即使疫後電商未來發展空間依舊相當大，尤其D2C(Direct to Consumer，直接面向消費者)還在萌芽階段，預估D2C未來市場規模為實體零售的3成，而OMO為達成D2C的最有效方法，對於2023年公司發展持正面看法。公司股價昨日修正後今天再拉出漲停。

91APP為國內第一家虛實融合（OMO）新零售軟體雲服務公司，提供獨特OMO服務模式，發展客戶配貨/庫存IMS管理，協助零售品牌切入電商市場，達到全通路OMO營運效益，對於在台灣沒有實體團隊的外國品牌，91APP也提供代營運服務。而91APP也是最早提供D2C解決方案的SaaS服務商，並已建立市場進入障礙，為D2C虛實融合的市場領導廠商。

公司依照客戶GMV抽取一定比例，約占6到7成營收，另外，還有軟體訂閱費、數據x電商服務及專案等收入，91APP前3季稅後淨利2.19億元，年增10％，每股盈餘1.83元。11月在雙11加持下，營收1.53億元，創下史上新高，累計前11月營收11.36億元，年增14.3％，優於去年全年，每年維持穩定成長。

公司認為，台灣電商滲透率只有10％，另外90％還是透過實體零售銷售，實體零售業者會採取D2C、OMO方式經營，預估會有30％實體銷售轉到電商。現階段D2C還是剛萌芽階段，未來發展空間可期，未來策略會積極提升客戶在電商銷售比重。

91APP行銷解決方案方面，公司提供CPP，主要是數據中台、收集第一方數據，包含蒐集既有會員下單等資訊，也會協助客戶串接google、META消費者導流，並透過AI智能化投放，來提高客戶GMV成長及降低行銷資源投入。

2023年股利部分，會依照章程配發10％股利，由於還有營運及併購需求，仍傾向保守發放。