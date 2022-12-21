新竹陳姓女子生育後未按時哺餵，導致3個月幼嬰長期營養不良只有2400公克重，並因此有癲癇、軟喉症症狀，最高法院駁回上訴，考量她抱著幼嬰前往警局求助，仍可見愛護之情，減輕其刑後，依對未滿18歲之人施以凌虐致重傷罪，判處2年10月徒刑確定。

陳姓女子2019年7月生育後，從幼嬰出生未久後就沒有提供必要飲食，只在幼嬰醒時餵食，使其長期處於飢餓狀態而施凌虐，致營養不足、腦部缺氧，有癲癇、軟喉症症狀，3個月大時體重僅有2400公克，長期飢餓，無任何求助之道。

幼童經長期治療、復健，在最後就診日今年7月7日仍為臥床狀態，無法自行翻身，且因語言、知覺動作發展遲緩，吞嚥及口腔功能異常，需要終身治療，難期如正常孩童般成長茁壯。

台灣高等法院審酌陳女在2019年10月13日看見幼女遭棉被覆蓋口鼻，臉色有異，立即報警後，猶恐不及，自行將幼童抱往警局求助，仍可見愛護之情，酌減其刑後，依對於未滿18歲之人施以凌虐致重傷罪判刑2年10月，上訴後，最高法院駁回確定。