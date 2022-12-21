英國護理師昨天發動第2次罷工之後，救護車工作人員今天準備加入行列。政府拒絕屈服高於通膨水準的薪資要求，與勞工紛爭持續擴大。

法新社報導，一系列罷工在耶誕節前夕愈演愈烈，鐵路員工和護照管制人員的罷工行動，恐讓節日假期大受影響。

今天包括急救護理人員和救護服務接線員在內的救護車工作人員將舉行罷工，醫療保健領袖隨即提出警告。倫敦最大醫院集團表示：「臨盆者得計劃要怎麼進入醫院。」

代表英格蘭和威爾斯救護車等服務的國家醫療保健服務聯盟（NHS Confederation）執行長泰勒（Matthew Taylor）說：「我們從不想驚動人們，但我們已經到了我們領導人認為有必要說無法保證病患安全的階段。」

他告訴英國廣播公司（BBC）：「我們正進入非常危險的時期，這就是為什麼我們要更強烈呼籲政府和工會，試著找到解決爭端並幫助我們度過冬天的方法。」

至少有3個救護車服務因「前所未有」的壓力宣布事態嚴重。他們說，將優先治療最需要幫助的人，例如危及生命的病例。

英國護理人員工會「皇家護理學院」（Royal College of Nursing）在英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的數千名成員昨天二度罷工，間隔其106年歷史上的首次罷工僅僅5天。

工會揚言，如果政府仍拒絕討論薪酬問題，新一年將更進一步罷工。