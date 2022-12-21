台灣高鐵（2633）2023春節疏運於21日凌晨零時開賣，民眾訂票踴躍。開賣一小時內即順利完成59.6萬張訂位，截至上午8點為止，春節疏運期間總計訂位數已超過63.4萬張車票。

台灣高鐵統計，21日開放訂位後，4分鐘即完成10.6萬張車票訂位，至10分鐘內完成26.4萬張車票訂位，至20分鐘內完成約43.4萬張訂票，至30分鐘有52萬1千餘張完成訂票，期間系統運作一切正常。

此外，為因應疏運期間旅客訂位踴躍，台灣高鐵已調整相關軟、硬體設定，並機動調配必要網路與訂位主機資源因應，以確保服務效率與品質。並透過持續調校高鐵新世代訂位票務系統效能，優化各通路之參數，以提供更高容量讓旅客更快速的完成訂票，及體驗更好的購票過程。

台灣高鐵表示，在21日凌晨開放訂位後，公司也派專人隨時監測售票狀況，各訂票管道維持正常訂位效率，連線成功的旅客，系統均能確保完成服務。

台灣高鐵指出，今年春節疏運訂票同時提供旅客網路訂位、超商購票、手機訂票三管道服務，總計最多可容納2.2萬人同時上線，各訂票管道的容量，將依據訂位主機效能及各通路特性進行調配，確保最佳訂位效率。