大陸知名京劇演員，也是新京劇創始人儲蘭蘭一生致力推廣京劇表演，獲得許多民眾支持。豈料，於本月18日驚傳過世，疑似因感染新冠併發症搶救無效，離世經由家人悲痛證實，享年40歲。

儲蘭蘭1983年出生於安徽省金寨縣，20歲推出個人首張專輯《京腔雅韻》，代表作包括《寒江雪》《中國瓷》《北京人都在忙》《小提琴對花》等。她師承張派藝術傳人蔡英蓮，是京劇大師張君秋的再傳弟子。她長期在北京戲曲藝術職業學院任教，並且創立了“新京劇”，一直致力於京劇藝術的創新和傳播推廣。

儲蘭蘭母親發表訃聞。(圖/微博)

而母親儲常雲19日發表訃告，提及儲蘭蘭因病搶救無效，「她的突然離去，不僅是我和我們全家，也是她所創立、摯愛，並畢生為其創新與發展不懈努力與追求的『新京劇』事業的巨大損失」。同時根據逝者生前遺願，也考量疫情狀況，喪事一切從簡。

儲蘭蘭生前在北京戲曲藝術職業學院擔任青年講師，北京戲曲藝術職業學院也發表訃告，由於遵照家屬遺願，不在北京舉行追悼儀式，追思會時間另行通知。