寒流低溫，台東七旬林姓老婦獨自前往自家農地務農，鄰居發現傍晚時分林婦屋內仍未開燈，擔心發生意外，便撥打派出所電話報案協尋；大武警察分局多良派出所副所長張博文及警員楊松評獲報後立即前往搜尋，所幸在農地斜坡處尋獲並趕緊將林婦送醫救治。

由於林婦獨居，每天清晨都會騎機車至台9線旁的農地耕作，當日傍晚鄰居經過時，發現林婦家門見屋內未開燈，喊了幾聲也無人應答，擔心發生意外，立即向轄區派出所報案。

台東七旬老農婦傍晚時分屋內未開燈，鄰居發現機警報案，所幸警方及時尋獲。（大武警察分局提供／蔡旻妤台東報導）

近日寒流來襲，警方獲報火速趕赴農地搜尋，終於在農地旁斜坡草地上發現林婦，並將警用外套披在林婦身上避免失溫，當警詢問林婦身體哪裡不舒服，林婦回答手腳沒有知覺且不會冷，大溪消防分隊救護人員察覺恐有中風情形，趕緊將她送往大武衛生所救治，家屬對警消積極熱心救助，深表感謝。

大武分局呼籲，近日低溫來襲，氣溫驟降，家中若有年長者，應儘量避免獨自外出，並做好保暖措施，適時補充水分，如發現年長者外出務農等工作，遲遲未歸情形，應盡速與當地警消單位連繫，以提供必要協助。