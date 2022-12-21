世界銀行在20日發表的一份報告中，大幅下調對中國今明兩年經濟成長的預期。世銀對大陸今年的經濟成長預測下修為2.7％，明年則下修至4.3％。報告說，新冠疫情及房地產危機對中國經濟帶來壓力。

美國之音報導，根據世界銀行的最新預測，大陸今年經濟成長預期僅為2.7％，大大低於世界銀行今年6月作出的4.3％預期值。而世界銀行對中國明年經濟成長的預期也從8.1％下調至4.3％。

世界銀行在一份報告中指出，大陸的經濟活動繼續隨著疫情的起伏而跌宕，而且成長趨緩也導致各地恢復的不平衡。「中國的成長前景受到疫情不確定性、應對疫情的政策變化，以及家庭和商家行為變化，導致重大風險的制約。」

世界銀行指出，大陸經濟還面對與疫情無關的其他風險，包括全球經濟發展的不確定性、氣候變化的影響，以及由於北京打擊房地產業放款過鬆而導致房地產市場持續的壓力。

世界銀行中國、蒙古和韓國局局長華瑪雅（Mara Warwick）表示，中國「持續適應」其防疫政策對其經濟復甦和公共衛生至關重要。他表示，「在公共衛生準備上加速努力，包括擴大疫苗接種、特別是高風險群體疫苗接種的努力，可能可以實現比較安全又不具破壞性的重新開放。」

大陸政府今年初定下的大陸全年經濟成長目標是5.5％，不過由於防疫封控措施的持續和經濟狀況的惡化，大陸政府高層官員已經說過，5.5％的經濟成長目標已經不可能實現。