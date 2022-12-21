根據衛福部資料顯示，心血管疾病在國人十大死因中一直是榜上有名。美國心臟協會（AHA）先前曾提出「生活簡單7件事（Life’s Simple 7，LS7）」，提供民眾作為心臟保養的指引參考，今年AHA新增了「睡眠」指標，將LS7更新為「生活必要8件事（Life’s Essential 8，LE8）」。

如果想要維持心臟健康，良好的睡眠休息是很重要的，振興醫院心臟血管內科醫師陳冠群也表示，睡眠對於心臟血管的保護相當重要，不過AHA指引只提到「睡眠時間」，但事實上睡眠，其實還有許多需要注意的地方。

●睡不好有什麼影響？要睡多久才夠？

睡眠對健康相當重要，陳冠群表示，如果晚上沒有得到充分的睡眠，可能會使心跳不穩，產生心律不整，而且研究發現沒有獲得良好睡眠的人，血糖、血壓的恆定都會受到影響，還會造成荷爾蒙失衡，雖然睡眠看起來好像不會直接引起心臟問題，但它會間接提高心肌梗塞、腦中風等疾病的危險因子。

美國心臟協會LE8中指出，成年人每晚需要7-9小時的睡眠，5歲以下的兒童，包含午休，需要10-16小時，6-12歲至少要有9-12小時，13-18歲需要8-10小時。陳冠群醫師表示，年紀越小需要越長的睡眠時間，這樣能使腎上腺、腦垂體等成長發育相關的荷爾蒙分泌更加穩定、規律。

●睡眠品質也很重要 睡前2-4小時最好別進食

睡眠時間雖然很重要，但不是越久越好，而有些人睡眠時間有符合LE8標準，但品質不好，對於健康的幫助也會相對減少，因此品質也是需要特別注意的，陳冠群表示，睡眠品質和深層睡眠有關，不過深層睡眠需要經由專業儀器設備才能進行評估，如果要有深層的睡眠，睡前記得不要吃些容易刺激神經系統的食物或藥物。

陳冠群指出，腸胃道的放鬆、休息是睡得好的條件之一，因此睡前2-4小時最好不要進食，尤其是含糖飲料、高熱量食物，因為即使入睡了，腸胃道不是處於休息的狀態，對睡眠品質也會造成影響，因此宵夜要盡量避免，還有含咖啡因的食物也是需要避免的。

●打呼要小心 注意有沒有睡眠中止症影響睡眠

另外，有些人睡覺會打呼，甚至打呼到一半突然沒有聲音，隔了幾秒後又突然大口喘氣，這要注意有可能是「睡眠呼吸中止症」，同樣會影響睡眠品質，陳冠群提到，睡眠呼吸中止症對於心臟血管也會造成影響，在呼吸停止的這段時間，身體會短暫缺氧，如果本身就有動脈硬化的情形，會造成反覆的心肌缺氧，誘發心律不整等心血管問題，此外，可能還會造成胰臟細胞缺氧，影響血糖控制。

造成呼吸中止症的原因有許多，陳冠群表示，有些人是肥胖造成的，也有可能是枕頭或睡覺姿勢，導致頸部沒有良好的支撐，阻礙呼吸通暢，而有些人是呼吸道結構問題，如果症狀嚴重，可能要尋求耳鼻喉科醫師幫助做檢查、治療，維持呼吸道通暢性，獲得良好的睡眠品質，進而預防心血管疾病風險。

●情緒、壓力也要調整 心血管疾病者更要注意睡眠影響

此外，情緒也會影響睡眠，陳冠群醫師表示，情緒、壓力本身就會影響血壓、心跳等數值，而壓力也會影響睡眠品質，間接導致心跳、血壓不穩定，因此壓力、情緒的調整也是相當重要的。

睡眠不只要注意睡眠時間，還有許多部分需要特別注意，陳冠群也提醒，本身有心血管疾病的病人更要留意，同樣的睡眠問題，對一般人來說，影響相對有限，但如果是有心血管疾病的民眾，對一般人來說比較些微的影響也必須好好正視，而相對的，如果這些部分獲得改善，也會比一般人有更明顯的幫助。

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