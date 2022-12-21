美系外資出具最新報告，認為隨著降價狀況出現，ABF載板市場至2025年將出現更大的供過於求，且BT載板走弱速度高於預期，將欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)目標價分別調降7％、23％、22％，並將南電及景碩評等調降至「減碼」，對欣興維持「中立」評等。

美系外資指出，ABF載板需求過去幾個月持續減弱、且狀況將繼續，特別是PC和GPU相關需求，目前已開始看到稼動率下滑。欣興日前宣布將2022～2024年資本支出預算分別削減12％、16％、21％。

美系外資認為，欣興主要是削減中低端ABF載板產能的資本支出，長期而言可能對整體產業略為有利。然而，此狀況證實美系外資認為目前ABF載板處於供過於求狀況的看法，以及調查顯示目前正在發生降價的狀況。

美系外資指出，雖然價格談判正在進行中、且要到年底才能最終確定，但認為此次降價幅度可能相當大、至少達10～15％，特別是對英特爾（Intel）供應鏈，主因日系供應商Ibiden與英特爾以日元進行交易，今年迄今日元兌美元貶值約20％。

因此，美系外資認為，對其他英特爾供應商而言，可能不得不在調整售價方面更為積極，願意降價以維持較高稼動率。不過，美系外資看來，也是由於供應商目前仍處於超額獲利狀態，因此存有降價空間。

同時，主要應用於消費產品的BT載板需求和價格也出現明顯疲軟。美系外資指出，智慧手機晶片庫存持續增加，使BT載板拉貨動能明顯趨緩，供應商為試圖維持高稼動率而出現價格競爭。調查顯示BT載板第四季售價已下滑逾10％，預期明年首季將續降5～10％。

整體而言，美系外資目前預期ABF載板今年將供過於求約5％，明後2年供過於求狀況將進一步增加至約10％及14％，幅度較先前預期的2％、6％、2025年達11％更悲觀，認為在本季售價持平後，明年上半年起將看到售價正常化。

考量需求疲弱導致營收和毛利率下滑，美系外資將欣興2022～2024年每股盈餘預期調降1％、11％、3％，目標價自135元降至125元，維持「中立」評等。景碩2022～2024年每股盈餘預期調降4％、18％、15％，目標價自115元降至90元，自「中立」降至「減碼」。

至於南電因第四季營運可望略優於預期，美系外資將今年每股盈餘預期調升3％，但鑒於ABF及BT載板需求疲弱將導致營收及毛利率下滑，將明後2年每股盈餘預期雙雙調降12％，目標價自235元降至180元，自「中立」降至「減碼」。

美系外資指出，雖然ABF載板三雄股價已自高點大跌，但與2020年1月時相比，欣興、南電及景碩仍分別大漲2.57倍、4.96倍及1.28倍，後續仍可能持續下跌。不過，欣興因數據中心相關載板占比較高、BT載板比重最少，仍是三雄中定位最好的公司。