57歲「美魔女」楊繡惠為人豪爽大方，近來在社群網站吸引一票粉絲，先前她拋出震撼彈宣布引退演藝圈，不接實境節目、連續劇、和一早錄的通告，昨(20日)她上節目，被後輩女主持人若琦貼心送上代言的衛生棉當見面禮，楊繡惠又大方表示自己早就停經用不到了，還開玩笑形容是「姨媽走了叫不回來」。

楊繡惠日前宣布半退休，她表示會有這決定的主因是來自母親的一席話，她回憶過去從16歲時就出道賺錢，用健康換來不少財富，如今已經經濟自由，媽媽勸她：「妳年紀大了不要跟年輕人拚」，她也表示以後要慎選工作，最近她表演興趣又起，便在臉書宣布新計畫，「我想做一個節目，去粉絲家裡住一晚，有興趣的製作單位跟我聯絡」，吸引許多人留言喊讚。

據知，楊繡惠過去上節目曾分享自己的理財方式就是買房子，30年來買進4間房子，多半是為了家人，也認為「買房就是最穩的投資」，而通告量減少的她，上月突然有2萬多元台幣進帳，原來是去年轉戰當歌手，發單曲〈一支喇叭吹ALL Night〉的版稅終於入帳，也使她開心呼籲粉絲以後到KTV可以多唱她的歌，笑說：「讓姊姊日子好過點」。

楊繡惠自曝姨媽不來了。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

昨楊繡惠發文，分享37歲的主持人、模特兒若綺很可愛，錄影時一見到她就立刻奉上最新代言的衛生棉，楊繡惠則雙手合十、老神在在婉拒，笑說：「謝謝，我停經了」，引來藝人好友跟粉絲大笑回應，楊繡惠則坦然說：「我也用不到啊，省很多錢」、「大姨媽走了！叫也叫不回」、「回不去了」。