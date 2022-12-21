新竹1名30歲張姓女子日前在網路上求職，卻不巧被詐騙集團盯上，詐團成員先以年輕女明星臉書照片，假扮成公司助理，不斷以工作輕鬆、賺錢容易等語，誘騙張女上當，接著以每筆50元為酬勞，要求張女協助公司轉帳並到銀行辦理約定帳戶，幸好行員察覺有異，與警方聯手成功阻詐。

警方調查，張女先前在網路求職，卻不幸掉入詐騙集團陷阱，詐團成員先是盜用1990年出生的明星臉書照片，並謊稱是公司助理「Ann璐璐」，與張女相互加Line聯繫後，不斷以工作輕鬆、高薪資等花言巧語，誘使張女為公司工作。

詐團成員先是以公司名義，匯款500元給張女，並要求張女將這500元，分別轉入指定的5個公司戶頭，每個戶頭各轉入100元，並表示轉帳成功後，事後會給張女每筆50元，共計250元的酬勞，張女不疑有他，陸續將錢轉帳到5個戶頭。

假扮成公司助理的詐團成員，眼見張女完成「測試」，再度要求張女到銀行，將前述5筆帳號辦理「約定帳戶」，並將個人帳戶資料提供給公司，行前還教戰張女對行員說「要付裝修款」，而且態度要強硬一點。

詐團還欺騙張女，因為公司中級職位的財務任務較多、薪水較高，因此需要與公司約定帳戶，而且當天就可以領1000元，讓張女以為公司非常認同她的工作表現，甚至還得意的認為，輕輕鬆鬆就能領到日薪1000元。

幸好，張女赴台銀臨櫃詢問如何辦理約定帳戶轉帳時，行員機警報警處理，員警到場後深入了解後，不斷勸說這是很典型詐騙手法，提供工作機會來騙取帳戶，並拿出案例向張女說明，張女才驚覺自己被詐騙，也感謝員警與台銀人員的幫忙。

保七總隊第一大隊長陳金源指出，國內詐騙集團仍然十分猖獗今年以來，第一大隊已成功攔阻571詐騙案件，成功攔阻金額達2億6670萬元，其中，帳戶詐騙案件就有73件，呼籲民眾小心防詐，切勿隨意提供帳戶資料給他人，以免成為詐騙集團的詐欺、洗錢罪幫助犯。