男星王大陸曾以《我的少女時代》火爆全網，事業重心轉戰至大陸後，陸續餐演多部戲劇、電影及實境綜藝節目。日前，他在微博上突官宣女友蔡卓宜，與她一同參加《哎呀好身材4》在節目中瘋狂放閃，蔡卓宜更為此獻出螢幕首吻，讓粉絲們大呼：「看著也太甜了！」

馬來西亞女星蔡卓宜曾被封為「林明禎接班人」，在IG上有上百萬名粉絲追蹤。日前，她和王大陸一同在微博上發文官宣認愛，為節目預熱。使不少粉絲大感訝異，也陸續挖出兩人過往相處種種，引起不小風波。近日，兩人一同擔任出演嘉賓的節目《哎呀好身材4》開播，才釋出少許相處片段便讓網友們看得如癡如醉，討論度相當高。

在節目上，兩人須一同演出一段雙人舞，只見在一連串的貼身舞蹈動作中，兩人眼中的愛意濃到好似要傾洩而出，嘴角始終放不下來。尤為驚人的是，在舞蹈結束後，蔡卓宜更滿臉害羞神色的向王大陸獻上「幕前第一次」的熱吻。畫面中充斥著滿滿的粉紅泡泡。

節目影片在網上曝光後，頃刻間引發網友爭相討論，不少王大陸的「女友粉」看了相當心碎，自認融不進他們的「兩人世界」中。也有粉絲紛紛為他們獻上祝福，留言：「我終於明白了王大陸為何那麼愛笑了」、「竟然從中感受到一絲絲的害羞」、「你們好甜，讓我好酸。」