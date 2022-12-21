知名網紅米砂（Misa），跨界擔任監製拍攝成人版《鮑魚遊戲》紅到海外，YouTube頻道吸引超過96萬粉絲訂閱，收入激增的她於去年底購入近200萬的紅色特斯拉，事隔1年多，她昨(20日)發文表示：「終於找到特斯拉的缺點了」。

米砂去年11月購入一台紅色特斯拉，豈料開不到半年就狀況連連，先是遭潑酸掉漆，接著開車時被前方砂石車飛來的石頭砸中車窗，當時還以畫圖方式還原事發狀況，除了表示被嚇壞之外，更無奈表示愛車命運太過悲慘，事隔一年多，她在Instagram發文直呼：「終於找到特斯拉的缺點」，主要是特斯拉會自動連上藍牙，因此提醒大家用手機看完A片後，務必退出程式，「不然特斯拉會幫你大聲播出來」。

米砂發文表示找到特斯拉的缺點。(misa72600 IG)

不過衰事不只這樁，米砂先前籌辦成人動漫展，還沒舉辦就傳出賣票出狀況，她解釋擔憂狀況比較多，決定不賣現場票，沒料到4000張網路票瞬間賣完，因此親上火上道歉，坦言是自己疏失，倘若活動有做不好的地方，希望所有人能包涵，自己也會扛下責任，允諾會把活動做到最好，即便虧錢也盼望能長久辦下去。

米砂今年4月宣布結婚後，YouTube頻道雖維持一貫辛辣話題，不過社交平台上卻鮮少曝光大尺度辣照，沒想到日前突然PO文「復健文太久沒發文⋯讓我復健一下」，只見她身穿超小Size的黑色比基尼與小褲，白皙雪肌與火辣曲線一覽無遺，讓網友看了直呼：「老濕姬回歸，興奮的眼淚從嘴巴流出來」。