不少人結婚時會遵從收聘禮、嫁妝等習俗，一名男網友表示，看網路影片發現大陸一名外送男不僅結婚，還生兩個孩子，認為大陸女生肯吃苦，且結婚所需的聘金只要2萬元，不像台灣女生動輒上百萬，加上台灣女交往前就要求男方要有錢，直呼兩國的女生「CP值」差太多，貼文曝光，反遭網友罵爆，當中一名女網友說，大陸的女生朋友完全不接受AA制，約會男方要全額負擔，「台男身在福中不知福」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，大陸女生長得漂亮，結婚聘金只要台幣2萬，反觀和台灣女生結婚，從聘金、大小餅錢、金飾等動輒上百萬。他說之前看網路的影片得知，大陸一名擔任外送員的男生，不僅結婚還生了2個孩子，認為大陸女生都願意跟著男生吃苦。

原PO表示，反觀台灣女生和男生交往都先要求對方要有錢，但自己卻不用努力，導致生育率變成全世界最低的情況，感嘆台灣和大陸女生的「CP值」差太多。

貼文曝光，網友紛紛撻伐，「笑死你活在哪個平行時空，大陸女生基本要求有車有房，交往時期消費全包」、「你要確定欸！我怎麼看到的都是要有車有房，還要有戶籍地，自己沒賺多少卻要男方賺一堆的，聘金還要收一堆」、「送你4個字，超級可悲！誰結婚在看CP值？講的好像是用買的，窮就不要結婚」、「笑死！我大陸的女生朋友完全不接受AA制（各付各的）哦！她們說她們那99%都是男生負擔全部費用，男生不接受就直接謝謝不聯絡，台男身在福中不知福」。