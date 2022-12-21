迎接春節過年有10天假期，台鐵與高鐵今日凌晨開賣2023春節疏運期車票，截至上午9時，分別賣出33.3萬與63.4萬張車票，合計近百萬張。台鐵今僅開賣東部幹線車票，許多尖峰時段車次已經售完，明則開賣西部幹線。

台鐵局今開放2023年春節假期東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）的1月18日至30日網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成17萬8579筆、33萬3885張訂票。

東部幹線台北往花蓮、台東方向，1月19日17時以後與1月20日16時以前，長途自強號座位已售完；台東、花蓮往台北方向，1月28、29日12時至20時，長途自強號座位已售完。

台鐵表示，南迴線長途各時段自強號尚有座位；其餘日期、車次尚有座位。

高鐵同樣今日凌晨開賣春節車票，開放訂位後4分鐘即完成10.6萬餘張車票訂位，至10分鐘內完成26.4萬餘張車票訂位，至20分鐘內完成約43.4萬餘張訂票，至30分鐘有52.1萬餘張完成訂票。

統計開賣1小時內，高鐵即順利完成59萬6000餘張訂位，系統運作正常，截至上午8時止，高鐵春節疏運期間總計訂位數達63.4萬餘張車票。

台灣高鐵公司指出，為因應疏運期間旅客訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定，並機動調配必要網路與訂位主機資源因應，以確保服務效率與品質。同時，透過持續調校高鐵新世代訂位票務系統之效能，優化各通路參數，以提供更高容量讓旅客更快速的完成訂票，及體驗更好的購票過程。