教育部國教署表示，身心障礙兒童如欲就讀國立特教學校的國中小學或幼兒園，可從明年2月13日至3月3日報名。此外，全國教師工會總聯合會認為，特教評鑑已築起普通教育與特殊教育的高牆，在這次《特殊教育法》修法中，應該廢除特殊教育評鑑。

教育部國教署今天公告「國立特殊教育學校112學年度國民教育暨學前教育階段特殊教育學生聯合安置簡章」，並於同日函請各直轄市、縣市政府教育局（處）轉知所屬學校及幼兒園。

教育部國教署說明，身心障礙兒童如符合報名資格且有意願就讀國立特殊教育學校幼兒部、國小部及國中部者，其家長可於112年2月13日至3月3日向受理報名單位提交報名資料，之後由國教署召開聯合安置會議進行安置，安置結果將於明年5月中旬公告。

此外，《特殊教育法》正進行10年一次大修，而教育部的草案也已在行政院審議之中。全教總今天呼籲立法院審議時，應將草案中不符合融合教育精神的條文予以修訂，其中以特殊教育評鑑為最！

全教總副秘書長張旭政表示，我國的特殊教育學生有95％是安置在普通教育環境之中，所謂的「特殊教育」根本上就是教育的一環，刻意用「特殊教育」的名詞，反而造成了特殊教育是在普通教育之外的特有制度，而形成了特教、普教分立的狀態，不利於淡化普、特區別的融合教育目標。

張旭政指出，教育機關對學校的校務評鑑或校長辦學績效考核本就應該包含特殊教育在內，而不應該在綜合性的學校評鑑之外，另立一個「特殊教育評鑑」，等於是把特殊教育劃出在一般教育之外，形成另一套制度，致使學校內築起普教、特教的高牆。

全教總特教委員會副主委鍾正信表示，目前在進行的特教評鑑，根本是「文書軍備競賽」，特教老師為了因應評鑑，時常要加班到深夜，但結果出來後，特教人力、資源都沒有改善，因此全教總主張廢除特教評鑑。