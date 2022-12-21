台泥儲能NHOA.TCC充電站發起「離峰充電愛地球行動」，即日起至2023年1月3日，電動車主離峰時間（晚間10時到上午10時）到NHOA.TCC充電，充1度送1度，目標減碳10萬噸。

台泥儲能指出，電動車主可以透過調整充電習慣、分流充電，選擇離峰時間為愛車充電，不僅能降低城市電網尖峰負載，在離峰充的每一度電，更可望為地球再減少約0.5公斤的二氧化碳。

台電發言人吳進忠專業總工程師指出，尖峰用電時間帶移轉可使需量反應在夜尖峰發揮150萬瓩的抑低效益，相當於近3部中火機組發電量。也就是當越來越多電動車主願意選擇在離峰時間充電，將可以降低台電在尖峰電力負載量，減少台電啟用高成本、高碳排發電機組的機率。

台泥儲能觀察電動車主充電使用行為，發現在早上10時到晚上10時間充電的車主占比8成，在中午（12時至13時）、下班時段（18時至20時）更是充電高峰，因此台泥儲能今年陸續推出「預約車位功能」及「佔位收費機制」，協助解決尖峰時間電動車主的使用焦慮。

台泥儲能更進一步發起「離峰充電愛地球行動」，號召300位電動車主落實離峰充電，減少電網負擔，共同達成為地球減碳10噸的目標，等同於833棵樹年吸碳量，台泥儲能也給予響應此行動的電動車主「愛護地球獎勵：充1度送1度」。