民進黨台北市立委補選候選人吳怡農近期話題不斷，近期更因在濱江市場掃街時的「退蒜」行為引發討論。而對於民進黨疑似讓吳孤軍奮戰一事，前立委郭正亮認為，他可以向當地議員提出「支援助理陪同」的請求，但他就是不開口，最後才衍生出「你那麼厲害，你自己搞」的流言。

政論節目《少康戰情室》昨（20）日針對北市立委補選的選情進行分析，國民黨前立委柯志恩表示，自己先前到高雄挑戰市長選舉時，外出掃街都會找當地議員一起，他們會帶著各自的助理，一行人一起打團體戰，但很會選舉的民進黨在徵召吳怡農後卻放他一人孤單作戰，當地議員全都隔岸觀火，「情況怎麼會變成這個樣子？」

對此，郭正亮認為，民進黨在該選區有台北市議員王世堅、顏若芳及前議員梁文傑等人可以提供協助，只要吳怡農請求支援助理，他們應該不可能拒絕，但吳自己不開口，才造成如今的局面，最後甚至衍生出「你（吳怡農）那麼厲害，那你自己搞（選戰）」的流言。