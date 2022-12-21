高雄餐旅大學最具有特色慶典的西廚周登場，今年邁入第20屆，主題以「Dreams Come True 夢想成真2022」即喚起大家在聖誕節來臨時愉悅的心情，以學生熱情和精心製作的餐食服務全校師生，更請傑出校友台灣最年輕的摘星主廚吳定祐學長，以卓越的手藝為西廚周寫下不凡的法式廚藝示範。

西廚周自2002年開辦以來，一直為高雄餐旅大學歷史悠久的特色慶典，也是每位西廚系系友們深紮於腦海的回憶，在西廚系主任陳寬定用心指導與帶領下，已經舉辦第20屆，今年將是最後一屆舉辦。

師生頂寒流製作。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

身為多年西廚週策劃與指導的陳寬定主任，縱然每晚要和學生試菜與開會奮戰到半夜，但看著每屆的學生在經歷西廚周實戰洗練後的成長茁壯，心中還是開心學生能夠挑戰自我，將這個慶典一代代傳承下去。他提到，西廚周所給同學們的不止是滿足學校師生的口腹之慾，以高成本低售價來造福全系師生，最重要的是過程中同學團隊合作精神，學習餐食產品的口感、質感和顧客反應的處理，及危機處理和產品行銷策略、電話禮儀、餐桌佈置等事前準備，都是西廚周中最重要的學習課題。

西班牙海鮮飯熱賣。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

今年在全台最低溫霸王級寒流來襲下，西廚系學生們不畏低溫，憑藉著對廚藝的執著與熱愛，從19日至23日，每天上午10點至下午6點為期一周，更特別邀請西廚系傑出校友，台灣最年輕的摘星主廚吳定祐學長，以一道「Lobster with citrus beurre blanc tarragon foam and lavender波士頓龍蝦佐柑橘奶油醬」用主廚卓越的手藝為西廚周寫下不凡的法式廚藝示範。

高餐大校長陳敦基表示，西餐廚藝系擁有全國首創全方面校內餐廳實習環境，使學生所學能與業界職場無縫接軌，在實習中充分展現自身所學習的專業。期待西廚系為期一周帶給校內外師生滿滿的幸福饗宴。