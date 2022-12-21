選舉落幕，各議會正副議長之爭正式展開，國民黨花蓮縣黨部13日邀集下屆縣議員討論，一致通過提名吳東昇參選議長，並授權決定副議長人選。吳表示，副手不排除任何可能，會盡快決定。現任黨籍議長張峻因黨內「排黑」加上未如期繳回調查表，未獲黨內提名，但他強調，會選到底。國民黨中央昨（20日）已正式下令，正、副議長選舉跑票者最重予以開除黨籍處分。

國民黨嚴正表示，黨員應依照中央提名小組核定之提名人選投票，中央提名小組核定為不提名縣市，依該縣市議會黨團之共識辦理，違者以黨紀議處，最重將予以開除黨籍處分。

依國民黨111年直轄市暨縣市議會議長副議長選舉提名作業規定，「直轄市、縣市議會議長副議長候選人之提名，由相關直轄市、縣市委員會依據議會黨團共識，提出建議輔選方式及名單，提請中央提名小組核定」、「本黨黨員應依中央提名小組決議投票，違者以黨紀議處」。

國民黨表示，正副議長候選人之提名，均依據議會黨團共識，並充分尊重黨團自主決定，相關規定已於11月30日行文各縣市黨部通知黨籍議員同志，今日另行文地方黨部再次重申，黨籍議員應依照相關決議辦理，違者最重將予以開除黨籍處分，以嚴明黨紀。