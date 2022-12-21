老花眼和白內障都是長輩常見的眼睛老化現象，不過當老花眼突然消失，千萬別高興得太早，眼科醫師李光洲表示，老花眼看近突然變清晰時，務必要謹慎看待，這有可能是白內障因晶體澎脹變厚，抵銷了部分老花的度數，造成老花減輕的現象，是白內障初期的症狀。

●平平都是眼睛老化 老花眼和白內障成因大不同

雖然老花眼和白內障都屬於眼睛的老化問題，但兩者的成因與症狀大不同，李光洲醫師解釋，老花眼是因為睫狀肌及水晶體的調節能力變差，導致看近距離的書報、手機容易失焦模糊，通常只需要配戴老花眼鏡就能解決看不清楚的問題；而白內障則是水晶體已經變得混濁甚至硬化，使得光線和影像無法被傳送到視網膜上，導致不論看遠或看近都看不清楚，眼前有如罩著一層薄霧，而且狀況會愈來愈嚴重，若放任不管，最終可能導致失明。

值得注意的是，白內障的成因不只是老化而已，李光洲提到，近年來白內障有年輕化的趨勢，除了老化問題，其他像是糖尿病、高度近視、外傷或是有長期使用類固醇藥物的人，都有可能會使白內障提早發生，目前還沒有藥物能夠治癒白內障，只能延緩惡化，若想改善白內障所帶來的視力問題，就必須以手術治療。

●白內障飛秒雷射 精準測量並減少超音波乳化時間

白內障常見的治療方式有超音波晶體乳化術，這是一種微創手術，只需要局部點麻醉藥水，不必打麻醉針，手術方式是在角膜上開出一個小切口，再利用超音波乳化、吸出混濁的白內障，並置入人工水晶體，手術時間僅需約20分鐘。

李光洲醫師進一步補充，目前還有一種新型的飛秒雷射輔助白內障手術，手術方式是用飛秒雷射取代傳統手術器械，運用雷射在角膜上製作小切口，並於水晶體的前房做一個圓形的開口，利用雷射先行分割硬化的水晶體，其優點是電腦能精準測量定位，且可以減少超音波乳化的能量時間，對於較複雜性或是過熟的白內障，能保留更多內皮細胞，有更好的預後效果。

●如何選擇人工水晶體？ 醫師建議依個人需求選擇

至於人工水晶體該如何選擇？李光洲醫師舉例，現在有很多客製化的選項，也有能同時改善近視、老花、遠視的多功能人工水晶體可選擇，在門診時有位 70多歲的阿嬤與家屬一同求診治療白內障，阿嬤居家用眼需求以看電視、作菜為主，且家屬幫她填寫基本資料的教育程度寫「不識字」，但是卻要求置換多功能人工水晶體，經醫護人員再三確認後，才得知阿嬤手術後要去上課學識字，希望選用能同時看遠、中、近距離的人工水晶體，讓退休後的學習之路更加輕鬆便利；另一位公務員因住家離工作場所較遠，需要長時間開車通勤。最後經與病患詳細的討論且評估後選用單焦點矯正散光的水晶體，可減少夜間眩光，增加夜間開車的安全性，手術後該名患者相當滿意。

李光洲醫師建議，人工水晶體的選擇愈來愈多，民眾還是要根據自己的生活型態和用眼習慣挑選最適合自己的水晶體，現今的手術也相當進步，已經不需要打麻醉針和住院，術後2周可能會有輕微異物感，要留意不讓生水碰到傷口，術後暫時不宜做劇烈運動，並且需按時點藥，生活很快能回歸正軌。

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