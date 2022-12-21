南韓25歲女星白藝潾，前幾日因在社群平台上曬出火辣穿搭照，秀出雙臂刺青而遭到酸民批評，對此她也出面反嗆「別管別人的閒事」，正面態度受到網友們讚賞。而昨日前往美國華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C.）演唱的她，結束後也特別曬出照片感謝當晚粉絲的支持，超性感的透視服也立即成為矚目的焦點。

白藝潾昨日晚間於個人IG上PO文表示：「感謝大家今天給我一個美好的夜晚！你們太棒了！希望各位都平安到家並照顧好身體」，而在一旁附上的照片中，只見白藝潾肩上披著一件黑色的造型外套，身上則是穿著細肩帶透視蕾絲上衣，搭配牛仔褲與長靴；上衣超低胸的性感設計，以及透視的布料及剪裁，使她在強光下飽滿的雙峰及身材曲線若隱若現，相當性感，令網友看了直呼：「辣瘋了」、「一定要美成這樣嗎」、「我覺得我的心臟有點受不了」、「我們的小白兔大變身了」，吸引超過7.8萬人按讚。

白藝潾在2007年的選秀節目中，年僅10歲就憑著甜美臉蛋與超強的舞台實力，受到大批觀眾的喜愛，也因此被封為「抒情天才少女」，隨後進去JYP娛樂成為練習生，並在2012年的選秀節目《K-pop Star 1》中，與冠軍朴智敏組成雙人美聲女團「15&」順利出道。但在2017年她便宣布離開團體並成立獨立樂團The Volunteers，之後她的穿著風格也開始越趨性感，讓網友忍不住大讚「真是女大18變」。