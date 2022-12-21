目前國內已取得511萬劑莫德納次世代疫苗，但BNT次世代疫苗同樣是mRNA製程，卻遲遲未採購。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天強調，並沒有排除購買BNT次世代疫苗，但未來疫苗施打計畫有很多不確定性，須考量一些關鍵因素，例如明年應該打幾劑、有沒有更新的疫苗發展出來、有沒有新的變異株出現。

儘管衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已通過BNT次世代疫苗作為追加劑，但指揮中心目前未有採購計畫。永齡基金會創辦人郭台銘日前公開表示，自己的媽媽打了3劑BNT，現在卻沒有BNT次世代疫苗可打，呼籲政府給BNT一個機會。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天說明，由於莫德納合約內容有優勢，可直接更換為雙價次世代疫苗，但BNT不行，且莫德納供貨有彈性，考量國內需求量，目前未採購BNT次世代疫苗。

王必勝今天出席立院衛環委員會「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為之回顧與檢討」公聽會受訪鬆口表示，並沒有排除購買BNT次世代疫苗，會請BNT來做一些協調，未來整個疫苗計畫會更完整。

王必勝補充說明，未來疫苗施打計畫有很多不確定性，明年應該打幾劑、有沒有更新的疫苗發展出來、有沒有新的變異株出現，這些都是關鍵影響因素，才知道是否需要再添購次世代疫苗，「如果有發展出新的疫苗，現在的疫苗又變成沒有用，買一大堆到時候又放著！」

對於郭台銘質疑，為何讓國人承受更換疫苗廠牌可能增加的風險。王必勝回應「科學上並非正確觀念」，很多國人都有混打經驗，自己也打過AZ、BNT、高端3種疫苗，混打已經是常態。