美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）日前對中國在南海的行動表達關切，中國駐菲律賓使館20日發表聲明回應，批評美方不斷插手南海爭議，挑撥地區國家間關係，製造緊張，破壞地區和平穩定。

普萊斯19日發出的聲明，對據報中國船隻在南海的數目「不斷升級」和涉及一塊漂浮的火箭碎片的事件表示關切。普萊斯說，中國的行動無視其他南海聲索國和在該地區合法運作的國家，並重申美國支持菲律賓維護基於規則的國際秩序。

中國駐菲律賓使館發言人20日就此以「答記者問」形式回應稱，「美國國務院發言人12月19日發表的涉南海聲明對中國無端指責，無事生非，挑撥中菲關係，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

中國駐菲律賓使館批評，美方不斷插手南海爭議，挑撥地區國家間關係，製造緊張，破壞地區和平穩定。美方所作所為絕非真心幫助任何一方，而是旨在服務自身地緣政治私利。

中國駐菲律賓使館重申，中方在南海問題上的立場是一貫的、明確的。中菲兩國人民有意願也有能力通過友好協商，妥善處理海上分歧，共同維護南海和平穩定。「我們敦促美方停止利用南海問題挑事生非，挑撥中菲關係，破壞南海穩定。」