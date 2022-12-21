主責解決金融消費糾紛的評議中心2022年遭逢巨大挑戰，截至12月14日受理申訴案逼近5萬件、評議案逾8千件，遠高於過往平均1萬件、2800件水準，雙創新高。隨著人力及資源逐步擴充，並盡量以類型化方式優化案件處理後，預估明年中後量能可逐漸下降。

其中，今年非防疫險的一般金融消費爭議申訴案件超過1萬件、評議案件近3000件，防疫險申訴案件達3萬8170件、評議案件達5394件。評議中心對此設置防疫線上專區及智慧客服、成立防疫專案小組2招應戰，進而帶出服務轉機。

評議中心表示，近3年來每年受理的金融消費爭議申訴案平均近1萬件、評議案件近2800件。自4月下旬疫情升溫後防疫險相關案量飆高，使評議中心承受極大壓力與處理量能挑戰。對此，評議中心即刻全面全面發動軟、硬體資源應對方針因應，協助民眾處理相關爭議。

為配合政府隔離政策及便利民眾採用線上管道提出申請，評議中心5月於官網設置「防疫保單爭議與線上申訴及評議受理專區」，除順勢導入相關線上服務，並自前端即引導將防疫保單爭議與中心辦理的一般案件分流處理，建立多元化及即時的金融服務管道。

在協助處理爭議期間，民眾若有任何問題除可撥打0800-789-885客服專線或1998金融服務專線外，評議中心12月已新推「智慧客服平台」服務，若遇到程序一般程序性問題，可進入評議中心官站點選左下角機器人圖樣，即可與智能機器人「阿金」對話。

其次，評議中心7月1日正式成立「處理防疫保單爭議案件專案小組」，負責辦理防疫保單評議案件，期許能有效加速辦理防疫保單爭議案件。相信透過以訴訟外紛爭解決機制（ADR），將可大幅縮減爭議案處理時間、降低民眾所費成本，並增加民眾對評議中心信賴。

評議中心董事長林志潔指出，部分評議案件因「未申訴先行」及「請求標的不明確」等情形被作成不受理決定，提醒民眾留意是否有接獲通知，須先依金保法向業者申訴、或需補正文件資料等訊息，並請民眾協助辦理，請民眾耐心等候決定。

今年因處理防疫保單紛爭，評議中心省思到如何彈性調配有效運用資源，面對高齡者、移工等金融脆弱族群，亦將持續積極任事，並依不同族群，製作宣導教材，進而強化民眾金融教育知識水平，有效預防爭議發生提升。