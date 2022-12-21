【全程字幕】找蔡詩萍引深藍炸鍋 蔣萬安回應了

國民黨台北市長當選人蔣萬安陸續公布小內閣名單，其中作家蔡詩萍將接掌文化局長，引起深藍多有質疑。對此，蔡詩萍透露他早就預測到會有此事，也直接告訴蔣萬安恐會引起反彈，但蔣萬安聽到後馬上說「你放心，這我就幫你扛了！」最後與家人多次溝通，獲得老婆、女兒的「准許」後，才回覆出任一事。

蔡詩萍今（21）日在廣播節目《POP撞新聞》接受專訪，談到將出任台北市文化局長一事，他坦承被詢問時相當猶豫，因為自己已超過60歲，擔心蔣萬安會被酸找老人，加上長期當媒體人閑散慣了，公部門體制是否能適應也是重點，幾經考慮、溝通才在最後一周下定決心點頭。

「選前完全沒有談過，也不知道他鎖定我！」蔡詩萍透露，因選舉過程中蔣萬安有時會詢問意見，選後蔣因此致電道謝，稱「希望將來有機會多幫忙」，他本以為就是跟過去一樣，若遇到危機問題時提供看法，沒想到過幾天就有蔣身邊的朋友來代為詢問有無意願入府。

蔡詩萍指出，這期間大多透過電話聯絡，僅跟蔣萬安面對面長談1次，而他在當次面談直言「你用我，藍營內部有些朋友不會太高興」，但蔣很有擔當，馬上就告訴他「你放心，這我就幫你扛了！我用你，你如果願意來，我就幫你扛了，這沒有問題，我們一起努力！」

「只要妳堅持不讓我去，我就不去。」蔡詩萍表示，全家對他出任文化局長一事有過數次會議，因為從政相對來說會較不自由，很多隱私都會曝光，家人都會受到影響，太太更擔心他會因此事被其他陣營或深藍猛打，但因太太也知道他對於政治上有自己的想法，因此對於是否要阻擋相當煎熬，甚至還因此哭了一整晚，隔天她才終於點頭，「那幾天也是有好幾次反覆，所以才一直拖到很後面（點頭出任文化局長）」。