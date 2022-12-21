日本神劇《First Love初戀》開播後，由佐藤健和滿島光飾演兩大主角的純情故事，搭配超唯美的戀愛場景，在全亞洲掀起「初戀」熱潮，許多藝人也紛紛跟風，前陣子被說長得像女主角的阿喜（林育品）最近曝光復刻《初戀》海報，未料定睛一看，男主角竟是自封「台灣孔劉」的梁赫群，讓網友驚呆掀起討論。

梁赫群自封為「台灣孔劉」後，經常在社群PO出模仿孔劉的照片，雖然屢被網友吐槽卻不以為意，這次他改為模仿佐藤健，昨(20日)他在臉書PO出模仿《初戀》的海報，可見他與阿喜倒在雪地裡，還穿上同色系的冬裝，阿喜乍看之下與女主角高度神似，讓網友紛紛誇獎：「阿喜一模一樣耶」、「右邊女生扮超像的」、「女主角大獲全勝！」。

網友毒舌評價梁赫群模仿佐藤健像「初殯」。(圖/梁赫群 FB)

而梁赫群雖然在貼文自封「台灣佐藤建」，並故作文青寫下：「初戀是戀人的最初，但是卻不會是最終」，但是網友顯然不買單，紛紛吐槽顏值有極大落差：「佐藤健到底做錯什麼了」、「左邊那位光替（燈光替身）請退下」、「初戀是沒有但我出戲了」、「很像失溫被找到的登山客」、「女主角是初戀無誤，但男主角的部分...有點泡水成『初殯』了」，而阿喜隨後也轉發照片笑稱：「說好的野口與並木呢？不是佐佐木欸爺爺！」