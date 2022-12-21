桃園市警察局長許錫榮還有1年半才屆齡，一度傳出力爭警大校長一職，卻提前退休，許21日參加市政會議時笑言，就是不想讓傳聞越來越多才提前退休！他說當警察41年，家人一直希望他退休，提前退也讓署長黃明昭好安排人事，至於下一步則幽默道，我爸爸已經幫我找好工作，要回家當孝子照顧父親。市長鄭文燦說曾多次慰留，但許已有生涯規畫，尊重也祝福他退休後能樂活自在。

「當警察41年，這麼多年了，可以休息一下，讓新的人來好好發揮！」許錫榮說，一直都有想辭職的念頭，家人也一直希望他退休，他認為，在桃園市警局長任內，要把選舉跟新舊市府交接期間的社會治安顧好，如今任務已經完成，就可以退休了。

許錫榮也感嘆道，警察是一種非常高壓力的職務，但是警察任務也非常重要，尤其要除暴安良，讓社會更安定和諧，是警察一定要做的基本工作，呼籲大家繼續支持警察。

面對一度外傳許錫榮是警察大學校長人選之一，許錫榮笑說，就是不想讓傳聞越來越多，才想提前退休！他也不諱言，請辭時，署長黃明昭請他再多考慮，但他辭意甚堅，提前在明年1月16日退休，讓署長可以好好安排整個警察人事。

至於下一步，許錫榮笑說沒有規畫，爸爸已經給我工作了！退休後將回家照顧父親。

鄭文燦說，自己和警政署都曾多次慰留許錫榮，但是許錫榮說已經有新的生涯安排，從警生涯最後一站在桃園市政府警察局局長任內，希望能夠提早一點退休，安排退休以後的生活，他給予尊重和祝福。

鄭文燦說，警察同仁在過去的生涯當中，常常要歷經不同的單位、南北奔波，也常常必須犧牲家庭生活，許錫榮選擇退休，他也給予最大的祝福，希望他退休以後能夠樂活自在。