未能連任的高市議員高閔琳獲得高雄市長陳其邁拔擢，25日將就任高雄市觀光局長。（柯宗緯翻攝）

未能連任的高市議員高閔琳獲得高雄市長陳其邁拔擢，25日將就任高雄市觀光局長，高閔琳今（21）日透露，市長徵詢關鍵原因是看中她擔任議員期間對地方議題關注度相當細緻，也希望借重她國際交流經驗，能為高雄迎來國內外旅客，讓高雄成為國際觀光首選城市。

高閔琳連任2屆高市議員，原本尋求3連霸，未料在黨內初選失利，未能在今年底參加議員選舉，日前在議會質詢時，陳其邁還送暖獻花鼓勵她，隨後高也加入陳其邁競選連任團隊擔任發言人，發揮其能言善道及掌握議題的敏銳度，也與媒體互動佳，助攻陳其邁順利連任。

年僅40歲的高閔琳將成為邁市府新任觀光局長，她表示，感謝陳其邁市長的信任與提攜，將高雄觀光發展的重責大任托付給自己，這會是非常好的歷練跟學習的機會，她也會秉持過往問政認真精神，未來只會更認真推動高雄觀光。

高閔琳也提到，現任高市觀光局長周玲妏這2年來，與市府團隊跨局處的通力合作下，近年陸續成功舉辦國慶煙火、台灣燈會、風箏節、拓展米其林必比登、金曲獎、大港開唱、文博會、台灣設計節，因此她也了解「接任高雄市的觀光局長，對我而言確實是充滿挑戰」。

至於陳其邁徵詢關鍵？高閔琳透露，她經常透過市政質詢向市長提出許多對高雄觀光的各種想像與願景，諸如地區特色觀光、藝文觀光、軍事觀光、飲食文化、都會與慢城等，也曾任高雄市議會國民外交策進會副會長，代表議會與各國政要、學者與民間團體多所交流互動。

高閔琳說，陳其邁希望借助自己跟國際交流經驗，在後疫情時代國門洞開的時間點，將與產官學共同合作提升高雄的觀光價值，繼續促進市民與國人旅遊，並向國際旅客推廣高雄城市之美與觀光特色。