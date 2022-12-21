次世代雙價疫苗開打多時，但目前僅有莫德納一款可選擇，永齡基金會創辦人郭台銘呼籲給BNT雙價疫苗一個機會，遭衛福部長薛瑞元嗆是「BNT推銷員」，他更以自己打4劑高端來諷刺，「可不可以請高端重啟生產線，讓我打第5劑？」。對此，民眾黨發言人楊寶楨21日質疑，整個民進黨、指揮中心當時儼然成為高端的業務員，狠酸薛瑞元「好了啦，高端推銷員。」

薛瑞元上午出席立法院衛環委員會「嚴重特殊傳染性肺炎防疫作為之回顧與檢討」公聽會，被問到民間呼籲政府給BNT雙價疫苗一個機會，他語氣淡然表示「聽起來好像是BNT推銷員」，但也說政府會評估，並強調研究上混打沒問題，更以自己打4劑高端來諷刺，「可不可以請高端重啟生產線，讓我打第5劑？」

對此，楊寶楨在臉書炮轟，整個民進黨、指揮中心當時儼然成為高端的業務員；民間力量自掏腰包買BNT疫苗，提供國人施打，「不是你蔡政府買的，現在好意思反過來酸？」之前慈濟講個大實話，還被側翼網軍出征到得出聲明滅火，這合理嗎？

楊寶楨質疑，沒做傳統三期臨床試驗、不受國際認證的高端疫苗，民進黨之前是怎麼護航和推銷的，隨後她列舉多個新聞標題，包括「蔡英文總統選擇接種高端 強調安全、有效、合法」、「蘇貞昌：高端疫苗有良好保護力 可比擬莫德納BNT」、「陳時中聽記者提到「高端」 樂喊：下午帶你去打！ 」

此外，還有「駁斥高端退貨說 吳秀梅：搞不好是更好的產品」、「補打惹爭議 李秉穎：高端仍很有效且安全性最高」、「高端政策被批錯誤 陳其邁：衛福部審定的疫苗安全無虞」。

楊寶楨說，蔡政府護航事例族繁不及備載，蔡政府沒足夠能力買到BNT疫苗，甚至被質疑在刻意阻擋，如果解釋不了，也沒必要反咬民間一口。最後還酸薛瑞元說「好了啦，高端推銷員。」