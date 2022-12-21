行政院提出公職人員選罷法修正草案，擴大排除黑金參政條款。國民黨立委林為洲今天提出對案版本，要求新增「反假學歷、反酒駕條款」，主張只要學歷遭撤銷、酒駕判決確定者，就終身不得參選；候選人過往犯罪紀錄也要納入選舉公報。

林為洲表示，要排黑就排徹底，只要違反槍砲彈藥管制條例、洗錢防制法、毒品防制法、組織犯罪法經判決確定，以及學位論文造假遭學校學術倫理委員會認定而撤銷學位、酒駕肇事判決確定者，犯罪情節一樣嚴重，均應終身不得參選。

林為洲也批評，行政院版選罷法修正草案是打假球，是敗選後轉移焦點說要排黑、排槍修選罷法，卻夾帶與數位中介法、國安三法、反滲透法相關條文，政治性很濃，弄得很複雜，企圖要造成重大爭議，讓修法困難重重。

林為洲也提到，有民進黨立委自提選罷法修法版本，竟規定將來選舉公報不要揭露學歷，這實在天才，自己假學歷乾脆不要寫學歷，博士論文遭認定抄襲的民進黨立委蔡適應還去連署，無恥到極點。

林為洲說，選舉公報都有學歷欄，很多人可能因為他們的學歷投他們一票，但像錢新竹是長林智堅、桃園市長鄭文燦與蔡適應3位都遭撤銷學位，過去選舉公報宣傳資訊就是欺騙選民、騙選票，情節跟擁黑、毒、槍一樣嚴重。

此外，林為洲表示，當前大家都喊酒駕肇事零容忍，既然如此，對於讓這些酒駕肇事者能參加公職選舉、參與修法、審查預算、監督警政單位在內的政府機關，應該也要沒辦法容忍。

林為洲說，目前世界各民主先進國家中，相關參選資格規定以英國最嚴格，只要刑事判決確定，不管是犯重罪或輕罪，一律終生不得參選，他的修法版本要求排黑條款、假論文與酒駕肇事終身不得參選，這樣剛剛好。