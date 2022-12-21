今年「璀璨新北1314就愛你」跨河煙火秀，將於12月31日20時23分，與民眾一起迎接2023。新北市高灘處表示，這次首創全台跨年唯一「兩岸三地」煙火同步施放，淡水、八里都能觀賞的立體環繞視角，煙火布線也長達1公里，彈數更達1萬4168發，最佳觀賞地點將會在淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭，以及八里左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘。

高灘處表示，淡水漁人碼頭及八里左岸河濱公園，從下午就舞台表演，八里活動現場也規劃了打卡送限量好禮的活動，歡迎民眾白天就可以來到八里，玩到晚上觀賞煙火，也能避開淡水端的交通人潮。

高灘處也說，當日下午4點開始交通管制，也請大家多加利用大眾運輸工具前往，各站步行至活動會場或最佳煙火觀賞點，都非常便捷，捷運及淡海輕軌也會配合活動，依人潮加開班次，更便利民眾轉乘，請民眾多多搭乘。

高灘處表示，這次的跨河煙火，沿著淡水河，在淡水、八里兩端都有絕佳視角，不論在哪一邊都能觀賞到精采光效，歡迎大家一起來，找到最適合自己的觀賞點，擺出最好的姿勢，準備一起迎接2023。