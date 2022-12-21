全球通膨還居高不下，現在連日本都出現可能升息的跡象，再加上經濟衰退機率愈來愈高，全球企業在明年將面臨不小挑戰，獲利還有可能不增反減。以美企2023年成長來說，可能是新冠病毒2020年爆發以來最少的一年。

根據路透社數據，標普500指數內成分股今年第4季獲利預估年減1.1%，若屆時成真，將是自2020年第3季以來首次季獲利減少。至於今年迄今股價已下跌約兩成的標普500指數，2022年獲利預估增5.7%，2023年也可增4.7%。

不少投資機構近期紛紛下修獲利估值，甚至認為明年標普500成份股內，所有企業獲利將同步下滑。而這一切都與通貨膨脹有關，因為通膨會影響公司定價能力。

路透社估算，標普500指數未來12個月的本益成長比，已從2021年12月底的22，減少至約17，但還是略高於16左右的長期平均值。投資公司Globalt Investments認為，聯準會是否能讓經濟軟著陸很重要。

由於科技股以及其它成長性族群受到升息所壓抑，標普500指數中，非必要消費類股明年成長性應最高，可望年增30.3%。同時，能源產業應該是年減率最高的。

美國企業並不孤單，歐企預估在明年的獲利成長也會大幅趨緩。不少在歐股STOXX 600掛牌的公司已將高成本順利轉嫁出去，但消費者遇到經濟衰退時，購買力大部分都會減弱。

巴克萊銀行預估，受到利率大升衝擊的歐洲企業，可能會讓STOXX 600指數的獲利大減12%。尤其到了明年，與之前的比較基數墊高下，獲利想要大幅成長蠻困難的。況且全球經濟成長低於平均水準，財報也不會好看到哪裡去。

路透社統計，歐洲STOXX 600指數成份股，明年首季獲利估僅成長8%左右。至於明年第2季可能減少4%，有機會出現2020年第4季以來首季下滑情況。不過，資產管理業者Jupiter卻樂觀認為，明年歐洲資金流動性可望增加，還有供應鏈斷鏈問題也應該會解決不少。

美國大券商Jefferies指出，能源價格出現任何程度的穩定，都將帶給歐企獲利方面巨大影響，當地家庭收入也會因此被左右。

至於剛放寬公債殖利率目標上限的日本，由於當地利率還是相對低，加上經濟有望成長，日經225指數明年有機會自2021年9月以來，重新登上3萬點重要關卡。

經路透社整理全球5,756家市值至少有10億美元的大企業，預估明年獲利成長將從今年4.9%，趨緩至4左右%。同時，貝萊德在明年全球展望中也表示，明年獲利預估是還未計入經濟衰退負面因子，言下之意也就是企業財報難看的應該會多於好看的。