紫藤花隧道夢幻指數破表，拍照打卡絕不能錯過。（台中市政府提供）

情人木橋璀璨燈飾，繽紛絢麗。（台中市政府提供）

耶誕佳節到來！今年石岡花漾藝術燈節以幸福溫暖為主題打造「幸福石岡七重奏」，七大主題展充分展現石岡山城特色，璀璨燈飾夢幻指數破表！石岡區長劉素幸21日指出，迎接兔年設置的「LOVE YOU 兔」燈飾，逗趣討喜的兔子萌翻全場，還有食水嵙溪河岸，一望無際的星星秘語，讓民眾沉醉在幸福浪漫氛圍。

石岡區公所指出，邁入第4年的石岡花漾藝術燈節，規模一年比一年盛大，今年展區除有綠六廣場、東豐綠廊、鵲橋、石農咖啡廣場、情人木橋及食水嵙溪休閒農園，再新增0蛋月台，展期橫跨元旦、春節假期及元宵節共51天，迎接民眾到山城享受美好燈光氛圍，迎接美好、幸福佳節。

今年燈節特別新增0蛋月台光布環境佈置，運用現地保留的火車的車廂，結合耶誕老人及雪花等元素，打造星光璀璨列車迎接到訪的旅客；綠六廣場可看到主燈7米高「璀燦星空塔」，八芒星耶誕樹搭配水流線條創造出「幻彩精靈樹」藝術裝置，象徵大樹在水的滋補下成長茁壯；一旁「閃耀鑽石柱」，璀璨生輝象徵愛情永恆不渝。

劉素幸說，東豐綠廊及鵲橋沿線布置「竹跡現影」、「波光映映」、「流星光廊」、「水珠拱門」等絕美光廊，展出繽紛絢麗藝術燈飾；來到情人木橋，紫色傘海搭配暖白藍色系的鐵骨球水滴打造「光乍愛情橋」，讓民眾感受雨中漫步的浪漫。展區最終站食水嵙溪休閒農園，園內大型紫藤花隧道是民眾不可錯過的絕美打卡景點。

劉素幸強調，石岡除夜間藝術燈光，白天也可到東豐自行車綠廊、九房童話世界3D彩繪村、土牛客家文化館等景點遊玩，還有眾多在地美食，如蜂巢蛋糕、紅麴米糕、石山丘吐司及在地的高接梨、火龍果、柳松菇、有機芭樂等農特產，希望大家好好體驗，享受在地美食，感受台中山城客庄好風情。