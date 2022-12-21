一名今年80歲的男性老翁，日前發現排便困難及血便，一開始以為是痔瘡而不以為意，沒想到之後骨頭疼痛難耐，甚至行動不便只能坐著輪椅至醫院就醫。經轉診至泌尿科詳細檢查，發現癌細胞已轉移到骨頭並壓迫到脊椎，確認罹患「晚期攝護腺癌」。在與醫師充分討論後，建議使用「新型放射性同位素藥物」治療，後來病情獲得大幅改善，現在可以走路進診間，也不再被排尿及排便不順困擾，重新找回生活品質。

●當心攝護腺癌出現轉移 骨頭痛、四肢麻恐是警訊

高雄市立大同醫院泌尿科主任柯宏龍醫師表示，通常攝護腺癌初期症狀都不明顯，因此在台灣大約有三成的病患，來到診間都已經是晚期。而攝護腺癌進展到晚期時就容易出現骨轉移，最常轉移的位置包括脊椎及骨盆腔，另外也可能轉移到四肢周邊的骨頭，因此若患者出現骨頭疼痛及四肢麻木時，應主動告知醫師，才不會錯過黃金治療期。

●新型放射性同位素治療 輻射副作用低不必過度驚慌

柯宏龍醫師說明，針對晚期骨轉移攝護腺癌患者的治療，除了傳統的放射線治療外，目前也有『新型放射性同位素治療』，臨床研究顯示，若能在疾病早期使用的話，不只有助患者減輕疼痛，還能延長存活期。

柯宏龍醫師補充，許多患者對於放射治療所產生的輻射問題可能會有疑慮，但新型放射性同位素治療的輻射線短，僅有10個細胞的距離，因此對周遭親朋好友及環境相當安全，民眾不需要過度驚慌。

●50歲男性定期檢查PSA 及早發現及早治療

柯宏龍醫師提醒，50歲以上男性應定期檢查PSA指數，若發現有頻尿或排尿不順情形，建議應盡快到醫院檢查，及早發現及早治療，才是對抗攝護腺癌的不二法門。

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