新北一名58歲張姓男子一周住女友家2天，未料張男卻趁女友不注意之際，猥褻女友未成年的女兒，被當場抓包。士林地院審結，依成年人故意對少年犯乘機猥褻共3罪，各處有期徒刑7月，應執行10月，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，張男與A女為男女朋友，A女則育有1名未成年女兒，張男每周末會前往A女家中過夜2天，今年6月至7月間，張男見A女的女兒熟睡，竟起色心，親吻、撫摸、磨蹭其胸部及下體，7月24日晚間張男再度伸狼爪，遭到A女目擊，A女旋即報警處置。

張男在警詢時，坦承3度對A女的女兒猥褻，但稱自己是趁其眼睛睜開時親吻胸部，A女的女兒並沒有睡著，他僅是涉犯利用權勢猥褻、性騷擾罪，但檢察官比對A女及其女兒的證述，認定張男的確涉犯乘機猥褻罪，依法提起公訴。

士林地院審理時，法官指出，張男明知A女的女兒未滿18歲，只為了逞個人慾望，利用被害人年幼、入睡不知或不能抗拒之際，做出猥褻行為，造成被害人身心受創。

法官考量張男已與A女達成調解，願意支付40萬元賠償金，再兼衡張男無前科等情狀，認為暫不執行刑期較適當，故給予緩刑，依成念人故意對少年犯強制猥褻等3罪，各處有期徒刑7月，應執行有期徒刑10月，緩刑2年，期間付保護管束，管束期間禁制對被害人實施不法侵害。可上訴。