美國今年持續對中國實施晶片出口管制，甚至還計畫跟日本、荷蘭聯手，對中方購買晶片製造設備祭出更嚴厲的管制。美國商業雜誌撰文分析指出，美國正在改寫全球貿易規則，甚至連美國盟友都對這場動盪猶豫不決，報導提到，其實很少有國家完全認同美國將中國視為戰略競爭對手的觀點，他們仍希望保留在中國的製造業務，或讓產品繼續進入中國市場。

伊利諾伊大學電氣與計算機工程系教授Rakesh Kumar說，美國正在要求盟友加入抵制中國晶片業，這些盟友被迫違背短期經濟利益，藉此跟美國換取長期地緣政治和經濟利益。皇后大學助理教授、世界貿易組織前爭端解決律師尼古拉斯·蘭普（Nicolas Lamp）則表示，美國的盟友面臨來自美國下的各種最後通牒，「這真的是緊張升級」。

美國商務部10月初對中國祭出新一輪晶片出口管制，本月15日又將中國記憶體晶片大廠長江存儲列入貿易黑名單，旨在擴大對中國半導體業的打擊。報導提到，很少有國家完全認同美國將中國視為戰略競爭對手的觀點，他們仍希望保留在中國的製造業務，或讓產品繼續進入中國市場。

荷蘭設備大廠ASML（艾司摩爾）執行長溫彼得（Peter Wennink）受訪時，便質疑美國推動荷蘭也限制對中國出口的新規則是否有意義，並坦言「ASML已經做出犧牲。」

台灣一些人也擔心供應鏈多元化，可能會削弱台灣在全球晶片業的地位。包括台積電創辦人張忠謀提到「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」，台積電總裁魏哲家也認為地緣政治已扭曲半導體市場。