世界半導體貿易統計組織（WSTS）認為明年半導體的市場規模將比今年下滑4.1%，驗證半導體景氣不佳，落入低迷循環的看法。研究機構Kenanga Research則提到，由於大陸在半導體消費市場佔有領導地位，因此全球景氣、需求復甦的關鍵將是大陸。

財經媒體Theedgemarkets報導，Kenanga Research認為，WSTS會修正明年市場預測的主要原因在於，大陸供應鏈中斷的時間變長，且產業進入庫存調整的週期，才會出現如此變化。

事實上，不只晶片業遇到逆風，由於各國銀行紛紛強勢升息對抗通膨，早已出現經濟衰退的隱憂，明年上半年都處在較為低迷的階段，美國銀行分析師就認為，明年美國GDP將出現負數，第一季會呈現溫和衰退。

至於全球晶片業景氣復甦的關鍵為何，Kenanga Research則提到，大陸是全球最大半導體消費市場，因此景氣、需求復甦的關鍵將在大陸身上，「然而目前並沒有明確跡象透露大陸將如何擺脫疫情，供應鏈的挑戰恐會延續至2023年。」

此外，美國對大陸的晶片制裁也是市場關注焦點，左右未來產業分布與環境，美國主要鎖定先進製程，是否會影響到大陸的強項成熟製程，將看歐美兩國制裁細節才會有答案。