大陸頂端新聞21日報導，河南省開封市政府將於21日下午5點起，在開封市發放「守護百姓健康-惠民健康大禮包」，其中每區發放4萬片退燒藥——布洛芬片，尤其令人矚目。無獨有偶，今起，海南省三亞市也免費發放7萬多粒退燒藥。

據了解，隨著感染新冠病毒的人數不斷增多，民眾和市場對退燒藥以及其他防疫物資的需求不斷增大。為有效解決這一問題，最大限度保障市民身體健康，開封市委市政府透過組建工作專班、向藥品生產企業派駐助企工作組等方式，不斷加大防疫物資保供以及相關藥品的市場投放力度。

此次藥品發放採取各區先領，然後自行確定發放的方式，各區可通過社區、社區衛生服務中心、藥店等多形式靈活發放。

海南省《三亞日報》微信公眾號21日報導，三亞市委市政府高度為保障民眾診療買藥需求。12月21日，三亞市市場監督管理局牽頭組織首批18家市內藥店，並持續組織更多市內愛心藥店加入免費發放退燒藥的隊伍中。自當日起，向全市市民免費發放首批7萬3030粒退燒藥，有用藥需求的市民可就近選擇發放藥店領取。

近期，藥品的市場需求急劇增加，特別是布洛芬、對乙醯氨基酚等退燒藥供不應求，三亞市零售藥店出現了缺斷貨現象，不少市民反映難以購買到所需的退燒藥。為了滿足市民用藥需求，三亞市委市政府正在全力幫助三亞市藥品生產經營企業籌措原料，擴大產能，優先保障本地醫療機構和市場供應，同時嚴厲打擊囤積居奇、哄抬藥價、散播虛假消息等違法行為。

在市場供應緊缺得到緩解之前，三亞市部分有條件的藥品零售連鎖企業主動扛起社會責任，積極回應市委市政府號召，緊急籌措出首批7萬3030粒退燒藥免費向市民發放。發放時間自2022年12月21日起，每人每日按用藥量限領，發完即止。

三亞市市場監督管理局呼籲市民遊客，理性有序購藥，科學用藥、合理擇藥，勿盲目囤藥，把藥品留給真正急需的群眾。