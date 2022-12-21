DIGITIMES研究中心指出，2022年全球伺服器市場仍以大型雲端資料中心業者需求較強，後疫情時代雲端與混合式辦公需求不減，加上IC、零組件短缺情況於下半年逐步恢復正常供應，全年伺服器出貨量估成長6％。

展望2023年，受全球經濟疲弱影響，伺服器品牌商、陸系業者出貨成長將有限，且雲端業者擴建資料中心成長幅度亦將小於今年，DIGITIMES研究中心預估全球伺服器出貨量將成長4.3％。

DIGITIMES研究中心指出，伺服器業者今年上半年面臨IC、零組件長短腳情形嚴峻，且第二季受中國大陸採取較嚴格清零封城政策，使ODM、上游零組件等業者供應受阻，導致部分客戶需求無法被滿足而延期出貨，直至下半年IC短缺才漸解。

不過，受全球經濟衰退影響，下半年尤以陸系業者、伺服器品牌商需求明顯轉弱，惟北美大型雲端數據中心維持資本支出規畫，且去年拉貨基期較低，預估北美四大資料中心全年伺服器採購量皆將雙位數成長，帶動主要接單的鴻海、緯穎、廣達出貨量雙位數成長，占全球伺服器出貨比重皆提升。

展望明年，DIGITIMES研究中心分析師龔明德指出，由於景氣持續疲軟，使全球伺服器出貨成長力道不如今年，除美系品牌商較缺成長動能外，陸系資料中心及企業客戶亦因中國大陸經濟疲軟，加上較嚴格的疫情及網路資安等管制政策，致拉貨力道有限。

龔明德預估，明年仍以北美大型雲端業者對伺服器需求較強，加上搭載新一代CPU機種將於第二季後帶動部分換機需求，四大業者合計拉貨量將有高個位數成長，並帶動雲端資料中心伺服器出貨量占全球比重首度超越品牌商。