近期國內新冠疫情從谷底緩步回升，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，預計明年1月底、2月初會到達高峰，預計突破每日2萬例。而最近大陸疫情升溫，國內疫情是否受台商返台影響？他認為「關係不大」。

王必勝今天出席立院衛環委員會「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為之回顧與檢討」公聽會，被問到大陸疫情升溫，國內如何因應？他表示大陸感染人數蠻多的，會加速病毒變異，應對方事就是對國內病毒株長期監測，目前看起來沒有特別強勢的病毒株，但會持續觀察。

王必勝表示，除了觀察大陸疫情，也會評估返台人數，目前醫療量能充足，並未特別規劃針對大陸返台者加嚴防疫措施。他指出，透過民航局了解的是，返台航班有加開，但回大陸的航班沒有，有些台商能因此猶豫是否回台。

王必勝指出，目前國內疫情正好在緩步上升，但與台商返台關係不大。他估計每日高峰會突破2萬例，但上升幅度並不大，應是小的一波，現在看起來已經開始了，預計高峰會落在明年1月底、2月初。