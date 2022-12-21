秘魯國會今天投票表決，同意將大選時間從2026年提前至2024年4月，以緩解政治緊張局勢，並防止因總統卡斯蒂約遭罷黜被捕所引發的致命抗議捲土重來。

法新社報導，秘魯國會以93票贊成、30票反對、1票棄權的投票結果，決議變更選舉日程，並規定現任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）應在2024年7月將權力移交給勝選者 。

國會領袖威廉斯（Jose Williams）表示，這項決議的生效實施，須未來數月另一次投票批准。

秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）先前尋求解散國會，擬以行政命令替代立法來統治國家，此舉受到墨西哥等拉丁美洲左翼盟邦的批評；卡斯蒂約在本月稍早遭國會彈劾罷免並被拘捕，導致他的數千名支持者走上街頭。

隨後當局採取安全鎮壓行動，在博魯阿爾特宣布國家緊急狀態下，也派遣武裝軍人平亂。官員表示至少有21人在動亂中喪生，另有650多人受傷。

民意調查顯示，83%的民眾贊成提前舉行大選，以解決秘魯這場動亂危機。