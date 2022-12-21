櫃買中心21日表示，至111年12月20日，國內綠色債券流通在外共計90檔，發行餘額達新台幣2,591.75億元；111年至12月20日，已發行27檔，發行總金額合計為新台幣794.23億元。

今年發行包括台積電發行新台幣356億元（10檔）、德意志銀行發行4.6億美元、法國巴黎銀行台北分行發行新台幣22億元（2檔）、世界先進發行新台幣10億元、永豐銀行發行新台幣20億元、北富銀發行新台幣10億元、台電發行新台幣104億元（3檔）、瑞士信貸倫敦分行發行0.15億美元、玉山銀行發行新台幣73億元、東方匯理銀行台北分行發行新台幣14億元、光洋科發行新台幣8億元（2檔）、上海商銀發行新台幣10億元、法國外貿銀行發行0.8億美元及遠東新世紀發行新台幣9億元。

櫃買中心指出，另有德意志銀行於111年12月15日取得綠色債券資格認可，後續將發行並上櫃掛牌。