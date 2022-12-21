櫃買中心21日表示，永續發展專項資金債券申請發行案件持續熱絡；為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動「公司治理3.0」、「綠色金融行動方案3.0」及「資本市場藍圖」，今年櫃買中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，111年以來至12月20日已有44檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額共計新台幣1,122.47億元。

櫃買中心流通在外發行檔數為126檔，發行餘額為新台幣3,633.34億元，目前尚有2家已取得永續發展債券資格認可之發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。