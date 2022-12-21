大美人洪欣2009年與小她10歲張丹峰結婚，2018年爆出張丹峰和美女經紀人畢瀅過從甚密，共處一室超過7小時，張丹峰當時滅火表示只是夫妻起小爭執，也已辭退畢瀅，雙方看似已經沒有交集。今(21日)卻被八卦媒體爆出兩人藕斷絲連，張丹峰的經紀人仍是畢瀅，且兩人外出工作住飯店，畢瀅還要求只住套房，但對此，張丹峰暫未回應。

外型亮麗的洪欣感情路卻不順遂，曾和黃國樑有一年婚姻，又與莫少聰未婚生下一子，2009年她帶著兒子梅開二度嫁給曾演出《花千骨》、《新還珠格格》的張丹峰，兩人姊弟戀開花結果，並生下一女。未料4年前媒體拍到張丹峰和女經紀人在同一間房待7小時，畢瀅穿著睡袍從房內走出，而洪欣後來被網友發現默默刪光夫妻過往合影，更引來瘋傳婚姻觸礁。

張丹峰做直播時，酬勞入帳到畢瀅的帳戶。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

當時張丹峰氣炸，連發多文指出是被抹黑，又稱經紀人已經離職，至於太太刪照片是之前兩人吵架時刪的，是被放大聯想，而洪欣受訪稱相信老公，夫妻倆近年也被拍到和好如初四處參加聚會、旅行，去年網友發現，消失已久的畢瀅分享一支影片，片中她穿旗袍疑似在演舞台劇，被推測可能客串當演員。

畢瀅代張丹峰要求換房間改住套房。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

今《推理君江小宴》報導，張丹峰最近上直播，酬勞的收款人是一位叫「萌萌」的人，而張丹峰過去稱呼畢瀅為「萌萌」，細看帳戶所有人的確是畢瀅，而畢瀅還跟合作廠商要求換房間，指定想要住套房，對於緋聞，張丹峰暫時未發聲，其他網友則表示：「他直播時候一個東西都不要買就行了」、「大家幫他養小三」、「這種兩次錯誤的人建議封殺」、「真愛嗎？」、「估計這次該離婚了吧」。