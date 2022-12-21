行政執行署人員查封李姓男子位在南港的豪宅。（行政執行署士林分署提供）

拒繳酒駕罰單積欠逾22萬 行政執行署查封豪宅催款

新北市李姓男子今年1月15日凌晨酒後騎車，因拒絕酒測遭開罰18萬，李男又辱罵開單員警，態度囂張，之後又不繳罰單，交通事件裁決所將案件移送行政執行署催討，士林分署5月收案後，清查李男名下沒有任何存款，卻在7月購買一間5000多萬的豪宅，執行人員登門查封，李男只好乖乖地拿出5萬，餘款則央求執行人員給予分期。

44歲李男酒駕後座載父親，兩人在淡水英專路被警方攔查，他拒絕酒測並出言恐嚇員警，遭法院判處拘役50日，其中拒測罰單18萬，李男拒繳18萬罰單，加上牌照稅以其他逾期未繳罰單共22萬8653元，，遭裁決所移送士林分署執行，

執行人員收案後不斷追蹤，發現李男7月購買南港一間豪宅，雖然還有4800多萬的貸款，但登記在李男名下，執行人員立刻查封，避免變賣脫產，李男一改過去拒絕配合態度，立刻請朋友送5萬元到場再央求執行人員給予分期，執行人員告訴他，要全部繳清後才會解封。

士林分署表示，去年11月15日起展開強力執行「酒駕專案」計畫以來，截至12月19日止經強力執行已全部清償或部分清償之義務人數已達798人，合計有效執行651萬3337元，20日更精進強力執行滯欠酒駕罰鍰力道，單日查封土地7筆、建物5筆、汽車1部、限制出境1人，義務人若仍不主動提出具體清償計畫，查封物品將擇期派賣，將賣得價金清償欠款。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！