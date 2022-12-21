中國大陸鬆綁封控措施，但也不少人染疫，甚至出現藥物短缺等問題。三三會理事長林伯豐表示，台灣應該給予正確的協助，不要因此「嘲笑人家、批評人家」。

林伯豐表示，大陸封控是力道的問題，現在放鬆沒有居家隔離，封控太嚴或太鬆都不是正確的方式。但是他也提出台灣應該有的態度，台灣應該給予正確的協助，而不是嘲笑大陸、批評大陸。

針對大陸的封控解除，林伯豐認為之後的經濟會比較發展，若經濟能夠趨於穩定，對於供應鏈的發展也比較有利。