苗栗地檢署針對苗栗縣長當選人鍾東錦指摘檢方淪為特定政黨或人士服務工具，已喪失司法獨立，是司法迫害一事回應表示，檢方在偵查過程中已獲同案陳姓被告坦承曾向丘姓女子請託投票給鍾東錦，並依照高院判決意旨在充分證據下提起當選無效之訴，絕無濫權起訴或為特定政黨服務情事。

苗栗地檢署主任檢察莊佳瑋針對鍾東錦辦公室聲明，指稱檢方濫權提起當選無效訴訟1事，21日上午提出澄清說明，涉嫌買票的陳姓男子於偵查中遭法院裁定羈押禁見，檢方於12月14日將陳起訴後，在陳某於16日經法院裁定交保時，當庭並諭知不得與本案相關證人接觸，檢方呼籲相關人士尊重法院裁定。

檢方指出，鍾東錦辦公室聲明中提到「陳姓男子已在偵查中明確表示，沒有幫鍾東錦買票，並強調縣長選舉不可能買票」等詞，係刻意忽略本案陳姓被告實有同時陳述，曾向丘姓被告拜託可以投票給鍾東錦等情，相關情事已全數載於檢方起訴書中，因而在此補充說明，以正視聽。

檢方表示，按法律責任區分刑事、民事、行政類別，其中「無罪推定」則係刑事訴訟法的概念，是檢方認定鍾東錦未涉及買票的刑事犯罪。但就民事訴訟的當選無效之訴，是參照台灣高等法院108年度選上字第24號、108年度選上字第2號判決意旨：「當選人當選前，因享有其競選團隊工作人員為其服勞務，而受有利益，自應對該競選團隊工作人員負有選任、監督之責，並對該工作人員之行為負責，而不論該競選工作人員為當選人服勞務，係屬有償、無償或是否受領任何形式之薪資或報酬，只要當選人於為候選人時，其本人或其直接、間接認可為其從事競選工作之人，有該法第99條第1項所規定之行為，即應視為當選人本人所為，而得由法院依該法第120條第1項第3款規定，宣告當選人當選無效。」、「當選人如主張輔選幹部或助選員或親友是自行決意賄選，應由當選人負舉證責任。」檢方依據選罷法以及相關法院的判決意旨，在充分證據下提起當選無效之訴，並無任何違法濫權情事。

檢方強調以「公平選舉、杜絕不法」為核心目標，嚴守行政中立、司法獨立的原則，依據證據認定事實適用法律，絕無濫權起訴或為特定政黨服務的情事，特此澄清。